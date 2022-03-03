بعد شكاوى المواطنين.. المستقلة للإنتخاب تتابع اللوحات الإنتخابية المخالفة

الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للإنتخاب أنها تتابع اللوحات الإنتخابية المخالفة للمرشحين والمنتشرة في الطرقات بكافة الأشكال، وأوضحت الهيئة أنها تعاملت حتى اللحظة مع 400 مخالفة دعاية إنتخابية معظمها لوحات مخالفة للتعليمات التنفيذية الناظمة لحملات الدعاية الانتخابية من حيث شكل التعليق أو عدم ثباتها وتضررها نتيجة الظروف الجوية أو تعديها على الشارع أو المرافق العامة.

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وقالت الهيئة إنها وإثر ملاحظات عديدة من الإعلام ومن المواطنين فإنها وجهت اليوم الخميس كافة مراقبي الدعاية الإنتخابية في الميدان للانتشار ومراجعة اللوحات وتبليغ الجهات المسؤولة وفق القوانين الناظمة وهي البلديات وأمانة عمان الكبرى لتحديد مواقع المخالفات وإزالتها على نفقة المرشح وفق أحكام القانون.

واشتكى عدد من مواطنين من اللوحات الإنتخابية المخالفة على الطرقات في كافة محافظات المملكة.







