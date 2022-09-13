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الثلاثاء، 13-09-2022 10:43 ص

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف الصناعة يوم الأربعاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2022، وفقا لأحكام نظام غرف الصناعة رقم ( 56 ) لسنة  2005، وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

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وأكدت الهيئة أن على الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية، تقديم طلبات الترشح في مقار الغرف الصناعية اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء ، خلال ساعات الدوام الرسمي، ولغاية الساعة الثانية من يوم الأربعاء الموافق 28/9/2022، كما بينت الهيئة أنه يمكن الحصول على طلب الترشح الإلكتروني من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.


يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2022، موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.

 




 

 


 

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