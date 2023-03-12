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الأحد، 12-03-2023 12:17 م

المستقلة للانتخاب تجدد الدعوة لتدقيق جداول الناخبين

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الوكيل الإخباري - جددت الهيئة المستقلة للانتخاب دعوتها لكافة المواطنين ضرورة الاستعلام وتدقيق بياناتهم في جدول الناخبين والذي نشرته الهيئة عبر موقعها الالكتروني الأسبوع الماضي على العنوان www.iec.jo أو من خلال الاستعلام عبرمركز الاتصال المجاني 117100 لكافة الشبكات.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة أن جداول الناخبين المحدّثة لعام 2023 قد شهدت تغييرات نتيجة اختلاف القانون في اعتماد مكان الإقامة حصراً لممارسة حق الاقتراع في أي انتخابات نيابية قادمة.

ودعت الهيئة المواطنين الراغبين في تعديل بياناتهم إلى مراجعة دائرة الأحوال المدنية والجوازات محضرين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك.

 




 

 


 

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