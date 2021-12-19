المستقلة للانتخاب تدعو المواطنين لتدقيق أسمائهم

الوكيل الاخباري - دعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين الى مراجعة تدقيق أسمائهم في جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، والمقرر إجراؤها في 2022، موضحة أن الدائرة الانتخابية للانتخابات النيابية السابقة، لا تعني حكما أن تكون ذاتها في الانتخابات المقبلة.



واوضحت الهيئة انه ووفق القوانين يحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجداول الاولية للناخبين أو وجد خطأ في تحديد مركز الاقتراع الخاص به، ولكل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبين، أن يتقدم بطلب خطي لدى أي مكتب أحوال مدنية وجوازات في المملكة، لتصحيح الخطأ في بياناته او لتعديل مركز الاقتراع الخاص به، أو لادراج اسمه في الجداول، حسب النموذج المعد لهذه الغاية، خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب الجداول الاولية للناخبين.

اضافة اعلان