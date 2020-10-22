الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب تطلق حملة لإزالة اللوحات المخالفة

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الخميس، 22-10-2020 11:06 م

المستقلة للانتخاب تطلق حملة لإزالة اللوحات المخالفة

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الوكيل الاخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب من خلال كوادرها الميدانية حملة الليلة لإزالة اللوحات الانتخابية المخالفة القوائم والمرشحين.
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وتستهدف الحملة إزالة كافة اللوحات المخالفة للتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية الانتخابية؛ كالتي تحجب الرؤية المرورية أو المعلّقة على الشواخص المرروية، أو المنشورة على مؤسسات رسمية؛ أو الموزعة  بالصورة العشوائية أو التي تعتدي على لوحات الآخرين.

وستقوم الهيئة بالتواصل مع المرشحين المخالفين لابلاغهم بإزالة لوحاتهم وتوقيعهم على تعهد بعدم تكرار مخالفة التعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية علما أنه سيتم تغريمهم من التأمينات المودعة لدى البلديات ومناطق أمانة عمان  وذلك لعدم التزامهم باحكام الدعاية

وتدعو الهيئة المواطنين ممن رصدوا اي مخالفة انتخابية الاتصال على الرقم المجاني ١١٧١٠٠ لإبلاغ الهيئة بإزالة المخالفة

 




 

 


 

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