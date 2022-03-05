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السبت، 05-03-2022 03:31 م

المستقلة للانتخاب تعلن آخر موعد للانسحاب من الترشح

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن نهاية دوام يوم بعد غد الاثنين الموافق 7/3/2022 هو آخر موعد للانسحاب من الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

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وبموجب التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2021، الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان فإنه يجوز لأي مرشح أن يقوم بسحب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس الانتخاب قبل أربعة عشر يوما من الموعد الرسمي ولا يعتد بأي إنسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة، وعلى الهيئة أن تعلن عن انسحاب أي مرشح في منطقة البلدية/ الدائرة الانتخابية على موقعها الإلكتروني.


يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.


 




 

 


 

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