الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

"المستقلة للانتخاب" تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدثة

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الأحد، 04-02-2024 02:59 م

"المستقلة للانتخاب" تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدثة

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الوكيل الإخباري - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد الموافق 4/2/2024، جداول الناخبين المحدثة حسب مكان الإقامة، بحسب نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب الحالي وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وتدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117100) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

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وفي حال وجد الناخب بعد استعلامه عن دائرته الانتخابية ، أن في بياناته ما يستدعي التصويب أو التحديث التقدم بطلب لدى دائرة الأحوال المدنية، التي أعدت إجراءات مبسطة لتغيير مكان الإقامة وفقا لأحكام القانون والأنظمة المحددة لهذه الغاية.

 

للاطلاع على جداول الناخبين: أنقر هنا


 




 

 


 

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