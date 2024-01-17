الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الجرائم الالكترونية تحذر الفتيات من حفظ صورهن على هذا التطبيق !

كيف تحولت صورة البطيخة إلى رمز لدعم فلسطين؟

الاحتلال يقر بحصيلة الاصابات خلال 24 ساعة

المستقلة للانتخاب تطلق خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق "سند"

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من جنين

27 شهيدا بقصف الاحتلال على خانيونس منذ الليلة الماضية

الاتحاد الأوروبي يرسل 3 مدمرات للبحر الأحمر

360 شهيدا بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

منخفض قطبي ورياح قارسة البرودة تقترب من الأردن في هذا الموعد

3705 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

عاجل

الجيش: إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس

الأربعاء، 17-01-2024 02:35 م

المستقلة للانتخاب تطلق خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق "سند"

001


الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة الأحوال المدنية، خدمة تغيير الدائرة الانتخابية لمن أتاح لهم القانون تغيير دائرتهم الانتخابية وذلك من خلال تطبيق "سند" الالكتروني.

اضافة اعلان


وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني، إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق "سند" الى دائرة يتواجد فيها مقعد مخصص للمسيحيين والشركس والشيشان، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم.


ويتم عبر تطبيق خدمة التسجيل في تطبيق "سند"، من خلال اختيار الخدمات ومن ثم الذهاب لقسم الهيئة المستقلة للانتخاب عبر التطبيق، فتظهر البيانات الخاصة بطالب الخدمة ليتمكن بعدها من تغيير الدائرة الانتخابية التي خصص لها مقعد مسيحي أو شركسي أو شيشاني، وليس تغيير مكان إقامة الناخب على سجل الناخبين، لتنتهي إجراءات النقل بظهور كلمة "تم قبول الطلب بنجاح".


وتنص المادة (4/ح/2) من قانون الانتخاب "إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها".


كما نصت المادة (4/ح/3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على "إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-01-17 at 14.49.12

الجرائم الالكترونية تحذر الفتيات من حفظ صورهن على هذا التطبيق !

1705490428239

ورشة في الكرك عن فنون العمل المسرحي

1705489463926

3705 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

WhatsApp Image 2024-01-17 at 2.08.11 PM

وزير المياه والري يستقبل السفيرة التونسية لدى الأردن

1705480156574

مديرية شباب البلقاء تطلق مبادرة سفراء السلامة المرورية

63a96880b07be

الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي الاردني يقف احتراما لشجاعة جنوب افريقيا

أخبار متعلقة
1705135231326

المستقلة للانتخاب: الشباب يشكلون 38.5% من المنتسبين للأحزاب

12 (1)

حوارية في الكرك حول برنامج "أنا أشارك"

001

المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

4202313155919391300033

المستقلة للانتخاب توضح حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة

001

اتفاقية بين المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية لاستحداث برنامج الماجستير في السياسات الانتخابية

e9868564-66d8-46f0-b1b2-790d0486eeb4

المعايطة: التعديلات الدستورية دفعت مسيرة الإصلاح السياسي إلى الأمام