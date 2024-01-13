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السبت، 13-01-2024 11:50 ص

المستقلة للانتخاب: الشباب يشكلون 38.5% من المنتسبين للأحزاب

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الوكيل الإخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عدد الشباب تحت سن 35 عاما من مجموع أرقام المنتسبين للأحزاب بلغ 23702 بنسبة 38.5 بالمئة، وعدد الإناث من الشباب المنتسبين 10455 بنسبة 44.1 بالمئة، فيما بلغ عدد المنتسبين من الأشخاص ذوي الإعاقة 36 شخصا.

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وكشف أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد اليوم السبت، عن المجموع الكلي لعدد المنتسبين للأحزاب البالغ 61534، منهم 34575 ذكور بنسبة 56.2 بالمئة، و26959 من الإناث بنسبة 43.8 بالمئة.


وأشار الى أن 31 حزبا استكمل متطلبات توفيق الأوضاع وشروط التأسيس حتى الآن وفق أحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022.


وحول عدد الأحزاب تحت التأسيس، أوضح أن هناك 10 أحزاب منها ما هو متوقع أن يعقد مؤتمره التأسيسي خلال الشهرين المقبلين، في الوقت الذي مازال سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب لديه 5 طلبات قيد الدراسة لتأسيس أحزاب.


وأكد أبو زيد، أنه ولغايات قبول طلب الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة أو لغايات الحصول على التمويل المخصص للأحزاب السياسية، يجب أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة شهور قبل يوم الاقتراع.


وبين أهمية تزويد سجل الأحزاب بأسماء وبيانات الأعضاء المنتسبين بشكل دوري ومستمر، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بتاريخ الانتساب.


وأضاف، أن سجل الأحزاب استحدث منصة إلكترونية تقوم بنشر أسماء الأعضاء المنتسبين وتواريخ انتسابهم عبرها، مما يسهل عملية التحقق والتدقيق.


وجددت الهيئة المستقلة للانتخاب التأكيد على أن سجل الأحزاب في الهيئة هو المرجع الوحيد لاعتماد "تاريخ الانتساب للعضو".

 




 

 


 

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