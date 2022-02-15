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الثلاثاء، 15-02-2022 05:12 م

المستقلة للانتخاب: قبول (4794) طلب ترشح ورفض (25) طلبا لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات و"أمانة عمان"

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن قبول (4794) طلب ترشح، في حين تم رفض ( 25) طلب ترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في 22 آذار المقبل، وذلك استنادا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، وقانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبهما. 

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وبحسب الهيئة فإن رفض طلبات الترشح جاء لأسباب قانونية مختلفة، حيث بلغ عدد طلبات الترشح المرفوضة لرئيس البلدية ( 1 ) طلبا واحدا، فيما بلغ عدد طلبات الترشح المرفوضة لعضوية المجلس البلدي ( 18) طلبا، بينما طلبات الترشح المرفوضة لعضوية مجلس المحافظة فقد بلغت (6) طلبات، في حين تم قبول جميع طلبات الترشح لعضوية أمانة عمان.


وبينت الهيئة أنها ستقوم بإشعار طالبي الترشح بقرار مجلس المفوضين كتابيا بأسباب الرفض وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان رقم (4) لسنة 2021، كما ويحق للمرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين برفض طلب الترشح لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية / الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها وذلك أيام (الخميس والجمعة والسبت) الموافق 17-18-19 /2/2022 وخلال ساعات الدوام الرسمي، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورود الطعن لقلم المحكمة ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، وتقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها ووقته.

 




 

 


 

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