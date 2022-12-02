المستقلة للانتخاب: قرار تأجيل انتخابات غرف التجارة من صلاحيات الهيئة فقط

الوكيل الاخباري - أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن غداً السبت هو موعد اجتماع الهيئة العامة والذي يتضمن جدول أعماله انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني البالغ ثلثي الأعضاء حتى الساعة التاسعة سيقوم مجلس مفوضي الهيئة بتأجيل الانتخابات لتاريخ ١٠ /١٢ /٢٠٢٢ في الغرف التي لم يكتمل فيها النصاب.



وأوضحت الهيئة انها صاحبة القرار الوحيد في تأجيل موعد الاقتراع وستلتزم بتطبيق القانون الناظم لهذه الانتخابات .

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