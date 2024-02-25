المستقلة للانتخاب: إطلاق الحملة التوعوية "اعرف قانونك" مؤسسات التعليم العالي

الوكيل الإخباري - أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع برنامج " أنا أشارك " حملة توعوية في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات الجامعية بعنوان" اعرف قانونك"، بهدف التوعية بمضامين قانون الانتخاب وتعزيز مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، بمشاركة متطوعين من طلبة الجامعات.

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وتتضمن الحملة التعريف بالدائرة الانتخابية العامة وعدد مقاعدها والدوائر الانتخابية المحلية وعدد المقاعد المخصصة لمسار التنافس ومسار الكوتا، بالإضافة للتوعية بالنظام النسبي المغلق في الدائرة الانتخابية العامة وشروط تشكيلها والنظام النسبي المفتوح في الدوائر الانتخابية المحلية، وعدد مقاعد مجلس النواب.



كما تضمنت الحملة التعريف بنسبة الحسم (العتبة) للدائرة الانتخابية العامة والمحلية بالإضافة إلى التأكيد على أن الناخب سيقترع في مكان الإقامة الدائم والمثبت في قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات.



كما تسلط الحملة الضوء على مساهمة قانون الانتخاب في تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة والحقيقية للشباب والمرأة والفرص التي المستقبلية التي منحها قانون الانتخاب.