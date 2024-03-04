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الإثنين، 04-03-2024 02:31 م

الشواربة والمعايطة يبحثان التعاون استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة

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الوكيل الإخباري - بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، سبل تعزيز التعاون بما يخدم الجاهزية والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة.

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ويأتي اللقاء في إطار منظومة التواصل بين مؤسسات الدولة جميعها لإنجاح مسيرة التحديث السياسي تطبيقاً لرؤية الدولة الأردنية في المرحلة المقبلة.


واستعرض المعايطة خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الأمانة، بحضور أعضاء مجلس الأمانة أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب التي ستسهم في دفع مسيرة الإصلاح السياسي، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب، مشيرا إلى أن هذه التعديلات أسست لوجود ائتلافات حزبية داخل مجلس النواب المقبل، ما يفتح المجال لتشكيل حكومات برلمانية بأغلبية.


بدوره، أكد الشواربة أهمية دور الهيئة في إجراء الانتخابات بنزاهة وحياد، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، مثمناً ما تم تسجيله من نجاحات للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف وإدارة العملية الانتخابية النيابية والبلدية ومجلس الأمانة ومجالس المحافظات.

 




 

 


 

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