المعاني : قرار وزارة التربية بتعديل التقويم المدرسي اتجاه جيد

الوكيل الاخباري - قال الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، إن المنحنى الوبائي في الأسبوع الوبائي 30، شهد ارتفاعا في أعداد الإصابات منذ منتصف شهر تموز الماضي، وبدء دخول الأردن في مرحلة الصيف الآمن .



وأضاف بتصريحات متلفزة ، السبت، أن فتح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعودة التعليم الوجاهي في المدارس الجامعات، ضمن ضوابط أعلنتها الوزارات المعنية، إضافة إلى إقامة نشطات المهرجانات والاحتفالات الغنائية في فترة الصيف، من المتوقع أن جميعها ستشهد اختلاطا غير مصحوب بالإمتثال في تطبيق الاجراءات الوقائية (إرتداء الكمامة - التباعد الجسدي).



وأشار إلى وجود بطء في وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، كما أن هناك قلة في الإقبال على تلقي اللقاح وفق المعاني.



وعن نسبة الإشغال في أسرة العناية المركزة، لفت المعاني إلى تضاعف النسبة ووصلوها إلى 42%، بالمقارنة مع الشهر الماضي التي كانت النسبة فيها 21%، كما أوضح أن نسبة الفحوصات الإيجابية شهدت ارتفاعا إلى ما فوق 5%، منذ فترة طويلة، ووصول الحالات النشطة إلى أكثر من 23 ألف حالة.



واعتبر أن قرار وزارة التربية والتعليم تعديل التقويم المدرسي "اتجاه جيد"، لافتا إلى إقامة حفلات غنائية في صالات مغلقة في اليومين الأخيرين.

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