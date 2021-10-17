الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 02:09 م

اطلاق النار على طبيب في البادية الجنوبية

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- اشتكى يوم امس، احد الاطباء العاملين في مركز صحي في احدى مناطق البادية الجنوبية بتعرضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين اثناء وجوده داخل المركز الصحي كما ان احدهما أطلق عياراً نارياً داخل المركز الا انه لم يصب احدا. 

وبالتحقيق في القضية جرى تحديد الشخصين وبعد البحث عنهما قاما بتسليم نفسيهما والسلاح الناري المستخدم والتحقيق جارٍ معهما لاتخاذ الإجراء القانوني والإداري بحقهما.

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