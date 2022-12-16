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المعايطة: إطلاق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن كان بشكل مباشر

الجمعة، 16-12-2022 04:41 م

المعايطة: إطلاق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن كان بشكل مباشر

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الوكيل الإخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة أن واجب الأمن العام هو المحافظة على أرواح وممتلكات وأعراض المواطنين.

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وقال المعايطة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الداخلية بعد استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إن الاحتجاجات انحرفت عن مسارها من خلال قطع الطريق والعمل على تعطيل حياة الناس.

 

وأضاف أن لدينا الشواهد على إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه رجال الأمن، كما تعرض ٤٩ ضابط وفرد أمني للإصابات إثر أعمال الشغب.

 

وأشار المعايطة إلى أنه تم عطب آليات للأمن العام و80 مركبة أمنية وآليات خاصة للمواطنين خلال أعمال الشغب.

 

وشدد مدير الأمن العام على أن المديرية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.

 

وأوضح أن حق التعبير في إطاره السلمي وعدم التعدي على الآخرين محفوظ.


ولفت المعايطة إلى أن أعمال الشغب أصبحت معطلا لواجبات مكافحة الجريمة وخاصة المخدرات.


وأكد أن رجل الأمن يقوم بمهمة المحافظة على الأمن والاستقرار وهو واجب مقدّس.

 

 




 

 


 

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