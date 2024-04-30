الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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المعايطة: الأردن القوي ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية وفق الدستور

الثلاثاء، 30-04-2024 01:16 م

المعايطة: الأردن القوي ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية وفق الدستور

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة التزام الأردن القوي بتطبيق الاستحقاقات الدستورية، وهو ما نمضي به اليوم لإجراء الانتخابات النيابية بعد صدور الأمر الملكي بهذا الشأن.اضافة اعلان


وقال المعايطة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستبدأ بالإجراءات القانونية لانتخابات مجلس النواب بطلب سجلات الناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وعرضها من قبل الهيئة وعرضها موزعة على 1600 مركز اقتراع في كافة محافظات المملكة.

وأضاف أنه تم عقد لقاءات مع كافة الأحزاب السياسية في الأردن والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بقانون الانتخاب والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعملية الانتخابية، لافتا إلى وجود 38 حزبا مرخصا بعدد منتسبين يزيد على 86 ألفا.

وأشار المعايطة إلى أن مكان الاقتراع للناخب وفق القانون الحالي سيكون وفق مكان الإقامة، ويستطيع الناخب تصويب مكان إقامته إذا كان خطأ ونقله للدائرة الانتخابية التي هو فيها.

وأوضح أن توقيت الاقتراع في الانتخابات سيبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساءً، في حين منع القانون التمديد لموعد الاقتراع.

وبحسب الجدول الزمني المستند للمدد القانونية الذي أقرته الهيئة المستقلة للانتخاب فإن جميع مراحل الاعتراض والطعون بجداول الناخبين الأولية، ستنتهي في (الرابع والعشرين من شهر تموز  يوليو المقبل) ونشرها كجداول نهائية بعد اعتمادها من قبل مجلس مفوضي الهيئة. 

في حين سيكون موعد تقديم طلبات المترشحين للدوائر المحلية والدائرة العامة (القائمة الحزبية) في (الثلاثين من تموز المقبل)، ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية بعد قبول طلبات الترشح من مجلس المفوضين وفق الشروط الواردة في القانون في تاريخ (التاسع من آب المقبل) ولمدة شهر قبل موعد يوم الاقتراع.

وكان قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يكون العاشر من أيلول المقبل موعدا ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين.

 




 

 


 

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