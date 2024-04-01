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الإثنين، 01-04-2024 08:20 م

اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الاقتصادي الأخضر تعقد اجتماعها الأول

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الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع "الممر الاقتصادي الأخضر تعزيز الاستدامة وتحقيق الازدهار" اليوم الاثنين، اجتماعها الأول في وزارة الزراعة.

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وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الذي ترأس الاجتماع، أهمية منطقة وادي الأردن من الناحية الاقتصادية كونها سلة الأردن الغذائية ومعروفة بأراضيها الزراعية الخصبة، إضافة إلى أنها تضم وجهات سياحية فريدة كالبحر الميت والمغطس والعديد من المواقع الأثرية.


وبين أهمية المشروع الذي يأتي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، ويستند إلى خطط الإصلاح ويركز على مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي والتكنولوجيا و التوعية وبناء القدرات.


وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع ستمتد الى 7 سنوات، ومن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للبرنامج نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار تراكمي يبلغ حوالي 9.9 مليار دينار، أي بما يعادل 0.17 بالمئة سنوياً حتى عام 2034، واستحداث 200 ألف فرصة عمل حتى العام 2034، ما ينعكس علـى خفض معدل البطالة من 19.0 إلى 17.1 بالمئة.


وقدم مسؤولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الاجتماع عرضا حول المشروع الذي يبلغ تمويله حوالي مليار دولار.


وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات الزراعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والطاقة، والسياحة، والإدارة المحلية، والاستثمار، والنقل، وسلطة وادي الأردن وسلطة المياه، ومدير عام شركة المدن الصناعية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية، ومساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، ومندوبون عن وزارات المالية والأشغال والداخلية.


وأكد الحضور أهمية المشروع من الناحية التنموية وتحسين نوعية الحياة وضرورة أن يلبي الحاجات التنموية لمنطقة وادي الأردن التي ستعود بالنفع المباشر على المواطنين.

 




 

 


 

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