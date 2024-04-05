"ميرسي كور" تُنفذ مشروعًا لدعم صغار المزارعين وتحسين دخلهم

الوكيل الإخباري - تسعى مؤسسة ميرسي كور من خلال تنفيذها لمشروع "دعم الخدمات الزراعية وصغار المزارعين في الأردن"، إلى تطوير وتعزيز القطاع الزراعي، عبر دعم سلسلة القيمة بأكملها، وتحسين فرص الدخل والمنعة طويلة الأمد لصغار المزارعين في كل من محافظات، البلقاء وإربد وعجلون وفي مناطق الأغوار الشمالية والوسطى.

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ويركز المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع شركة فال للاستشارات والتدريب، وجامعة ومركز أبحاث فاخنينجن، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين دولار، على شمول النساء والشباب واللاجئين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وزيادة جودة وإنتاجية الأنشطة الزراعية لصغار المزارعين.



وقالت مديرة المشروع المهندسة تالة المومني إن المشروع يساعد على دعم الخدمات الزراعية وصغار المزراعين في الأردن من خلال تبني أفضل الممارسات الزراعية، حيث تم الوصول إلى ما يقارب خمسة آلاف مزارع من ذوي الحيازات الصغيرة في المناطق المستهدفة، وإدخال تقنيات زراعية جديدة لهؤلاء المزارعين عن طريق تقديم 100 منحة صغيرة، تركز على حصاد المياه، وأخرى تتعلق بالتسميد العضوي، وشبكات الري وأجهزة الحصاد.



وأضافت أن المشروع يوفر قروضا بدون فائدة بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي، تقدم لنحو 300 مزارع من ذوي الحيازات الصغيرة، كما يزيد المشروع من فرص الحصول على التمويل لتعزيز أداء الشركات الزراعية.



وبينت أن من إنجازات المشروع السابقة تمويل مهرجان الزيتون بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، والذي يعد أكبر نافذة تسويقية للمزارع الأردني، حيث أسهمت دورات المهرجان الأخيرة، بتسويق نحو 25 بالمئة من الزيتون وزيت الزيتون في المملكة.



وزادت المومني أنه تم العمل على إنشاء علامة تجارية متخصصة لزيت الزيتون المعمر، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمصدري الزيتون بهدف توثيق زيت الزيتون المعمر، كمنتج متخصص وتحفيز مزارعي الزيتون على اعتماد ممارسات زراعية أفضل، حيث قامت الجمعية بإطلاق منتج "عتيق" بالشراكة مع المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة ممكنة إياهم من الحصول على سعر يزيد بنسبة 38 بالمئة عن القيمة السوقية.