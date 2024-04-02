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الثلاثاء، 02-04-2024 03:06 م

محاضرات توعوية عن الواقع المائي في الأردن

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الوكيل الإخباري - نظّمت وزارة المياه والري /سلطة المياه، محاضرات توعوية بمدارس في محافظة إربد ضمن حملاتها الوطنية للتوعية بواقع المياه في الأردن لطلبة المدارس للعام 2023-2024، بالتعاون مع قطاع التربية والتعليم وبدعم من التعاون الدولي الألماني (GIZ) نيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الألمانية.

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وتضمنت الحاضرات عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وجهود توصيل المياه إلى المنازل ومؤسسات الدولة والطرق، وآلية ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.


وبين المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الوزارة مستمرة بمثل هذه الحملات بين طلاب المدارس لمواجهة تحديات شح المياه وخاصة في المجتمعات المضيفة للاجئين وما يترتب عليها من استهلاك إضافي لكميات المياه المتاحة في الأردن.

 




 

 


 

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