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الثلاثاء، 02-11-2021 05:36 م

المعايطة : خطة تنفيذية لنتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، اليوم الثلاثاء، عدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحليّة ومراكز الدارسات.

ويأتي اللقاء، الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، ضمن سلسلة من اللقاءات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مع إعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات تُعنى بالشباب وشؤون المرأة، للحديث حول نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأكّد المعايطة، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي بتحويل نتائج وتوصيات اللجنة المتعلقة بالجانب التشريعي إلى مجلس النواب، إذْ باشرت من خلال اللجنة القانونية بمناقشتها وسترسلها إلى البرلمان قبل بداية الدورة العادية المقبلة، التي ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي.

ولفت إلى أن الحكومة ستنتهي خلال الفترة المقبلة من وضع خطة تنفيذية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، إضافة إلى مسودة التشريعات المتعلقة بمشروعيّ قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما.

وبين المعايطة أن هذه الخطة ستحدد مهام وواجبات الوزارات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ، بالتشارك والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والتشجيع على العمل الحزبي البرامجي، وخصوصاً للمرأة والشباب.

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