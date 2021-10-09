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المعايطة يؤكد أهمية مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية لبناء أردن ديموقراطي

السبت، 09-10-2021 06:15 م

المعايطة يؤكد أهمية مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية لبناء أردن ديموقراطي

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وضرورة التمعن في مضامينها، مبينا أنها توضح ما نريد وما يتطلع إليه جلالة الملك من أجل بناء أردن ديموقراطي مع بدء المئوية الثانية للدولة الأردنية.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم السبت، مؤتمر "الأردن في مئويته الثانية .. التحديات والفرص" الذي نظمه مركز القدس للدراسات بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالشراكة مع مؤسسة "كونراد اديناور".

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