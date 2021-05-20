الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 06:07 م

المعايطة : لا مبرر لتمديد استثناء أية قطاعات من قرار الحد الأدنى للأجور

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الوكيل الاخباري - طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على القطاعات الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل، مطلع الشهر المقبل، مشددا على ضرورة عدم استثناء أية قطاعات من القرار.
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وقال المعايطة، في تصريح صحافي اليوم، إن استثناء القطاعات المصنفة بـ الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل، من قرار الحد الأدنى للأجور الجديد والبالغ 260 دينارا، ينتهي مع شهر أيار الحالي، وذلك استنادا لقرار اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في وقت سابق، وتم الإعلان عنه في إطار الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف المعايطة، لا يوجد مبرر الآن، لتمديد استثناء أية قطاعات من قرار الحد الأدنى للأجور، فقد عادات معظم القطاعات للعمل، وهي الآن تمارس نشاطها الاقتصادي بشكل طبيعي، مضيفا أن الحوافز والإعفاءات التي تم منحها لأصحاب العمل والمنشآت الاقتصادية، من شأنه المساهمة بدفع عجلة الإنتاج وعدم اللجوء إلى خيار التخفيض من الأجور.

 




 

 


 

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