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الأربعاء، 03-11-2021 09:11 م

المعايطة نائبا لرئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية

الموانئ-البحرية


الوكيل الاخباري- انتخب مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية، اليوم الأربعاء في مدينة الإسكندرية المصرية، الكابتن محمد جمعة الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً للاتحاد، والدكتور خالد المعايطة نائباً للرئيس ممثلا للأردن.

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وأكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني، نائب رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية، الدكتور خالد المعايطة، أهمية العمل العربي المشترك في مجال الموانيء، مشيدا بدورالاتحاد في تنظيم عمليات النقل بين الموانىء البحرية العربية، لافتا الى بعض الطروحات التي من شأنها أن تساعد في تطور العمليات التشغيلية.


وعرض مدير دائرة التطوير والتدريب في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء، أحمد الفواز، لأهم القضايا التي قد تسهم بتكامل الموانئ العربية ووضع خطط تنفيذية لتحقيق الأهداف المتوافق عليها.


كما عرض أمين عام الاتحاد، اللواء عصام بدوي، الجهود التي بذلت لبلورة توصيات الاجتماع السابق إلى الواقع من خلال تشكيل لجنة متخصصة وبدعم من أكاديميين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومعهد تدريب الموانىء، وجهات أخرى شريكة للاتحاد من خلال تقديم عروض وحلول تكنولوجيا لمواكبة التطورات والتحولات في قطاع النقل البحري والموانئ.

 

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