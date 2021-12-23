المعايطة يحاور طلبة وإداريين في جامعة الإسراء حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ضرورة الوصول في العمل الجماعي إلى توافقات تخدم مصلحة الوطن من خلال الحوار.



وشدد المعايطة، اليوم الخميس، خلال جلسة حوارية مع طلبة وأكاديميين وإداريين في جامعة الإسراء حول "دمج الشباب في الحياة السياسية وفق رؤية جلالة الملك ومخرجات اللجنة الملكية للإصلاح السياسي"، على أهمية انخراط الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعمل الحزبي حتى يكون هناك دور حزبي برامجي لهم وازالة كافة المعيقات التي تحد من ذلك، لافتاً الى ضرورة الوصول في العمل الجماعي الى توافقات تخدم مصلحة الوطن من خلال الحوار .

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