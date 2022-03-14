شوارع متهالكة تستقبل السُّياح العرب في لواء الكورة وتعكس واقعاً مغايراً عن الطبيعة الخلابة - صور

الوكيل الاخباري - اكتسب لواء الكورة في محافظة اربد "سمعة سياحية" كبيرة في الأردن والوطن العربي، نظراً لما يتمتع به من مناظر طبيعية خلابة استطاعت جذب السياح العرب وخصوصاً السياح من دول الخليج، وأطلقوا علة الأردن اسم "سويسرا العرب"، بفعل جمال تلك المناظر.

واستطاع سيُاح سعوديون توثيق مناظر خلابة عبر عدساتهم وبثها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جذب أعداد كبيرة من السياح العرب إلى مناطق شمال المملكة، فضلاً عن تنشيط لافت لحركة السياحة الداخلية لتلك المناطق.

وبالرغم من الحركة السياحة النشطة في مناطق مختلفة من لواء الكورة، الذي أصبح ذو وجهة جذب سياحي، إلا أن شوارع اللواء لا زالت متهالكة، ولا تتناسب إطلاقاً مع الواقع الجميل للمناطق الخضراء والربيعية في اللواء، إذ لا تزال شوارع رئيسية في اللواء تعاني من حُفر وهبوطات كبيرة تلحق الضرر بمركبات المواطنين والسياح القادمين لتلك المناطق، فضلاً عن إشارتها لسوء بنية تحتية في لواء يعد أكثر المناطق جذباً للسياح، وأكثر الألوية المشتهرة بزراعة الأشجار والغابات.

واشتكى مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سوء البنية التحتية لشوارع اللواء، خاصة في منطقة دير أبي سعيد، التي تعتبر الواجهة الأولى لزائري اللواء، إذ لا تزال الشوارع الرئيسية تعاني من هبوطات وتصدعات ومن مناهل محطمة تهدد سلامة المركبات والمارة على حد سواء.

ودعا المواطنون في اللواء إلى ضرورة إعادة تأهيل وتعبيد تلك الشوارع، بعد أن أصبحت منطقتهم وجهه سياحية، معوِّلين في ذلك على المجلس البلدي الذي سيتم انتخابه في الانتخابات المقبلة في 22 من الشهر الجاري.

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