المعشر: نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب لأنّ نهايتها تعني محاسبته



الوكيل الاخباري - أكدّ نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان المعشر إن إطالة امد الحرب الإسرائيلية يضر بمصلحة حلفاء واشنطن؛ لأن إطالة أمد الحرب يجعل موضوع التهجير حقيقيا، وليس موضوعا انفعاليا .



وقال المعشر في تصريحات صحفية ، إنه وفي الوقت نفسه فإنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، لأنه في اللحظة التي تنتهي فيها هذه الحرب سيحاسب من الشعب الإسرائيلي تماما كما حوسبت غولدا مائير، وكما حوسب موشيه ديان بعد حرب أكتوبر.

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