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الجمعة، 14-07-2023 06:55 م

المكتبة الوطنية تشارك في منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية بجاكرتا

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الوكيل الإخباري - شاركت دائرة المكتبة الوطنية في فعاليات منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية الذي اختتم أعماله مساء أمس الخميس في العاصمة الأندونيسيّة جاكرتا.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن الدائرة اليوم الجمعة، انطلقت فعاليات منتدى الأرشيفات الوطنيّة في الدول الإسلامية في مقرّ الأرشيف الوطني الأندونيسي في العاصمة جاكرتا يوم أول أمس الأربعاء، وسط حضور عربي وإسلامي شمل (20) دولة من خلال مدراء الأرشيفات الوطنية والعديد من السفراء، حيث مثّل الأردن في المنتدى السفير الأردني في اندونيسيا عبدالله أبو رمان ومدير عام دائرة المكتبة الوطنيّة الدكتور نضال العياصرة .


وهدف المنتدى، بحسب البيان، إلى إضفاء الشّرعية الرسمية لتشكيل اتحاد الأرشيفات في الدول الإسلامية، وليكون مظلة وحلقة وصل بين الأرشيفات الوطنية على المستوى الدولي، ولتعزيز العمل المشترك والموحد من خلال التعاون في مختلف المجالات التي تخدم أهداف ومهام الأرشيفات الوطنية.


وتضمن البيان الختامي للمنتدى ثمانية بنود تستهدف الإطار العام والرؤية والاستراتيجية لعمل الاتحاد، من حيث ترقية الأرشيفات الوطنية وتعزيز دورها ومهامها من خلال اتفاقيات تعاون فيما بينها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات وعقد الندوات والمؤتمرات وتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في خدمة الاتحاد والأرشيفات الوطنية، علاوة على النظر في السياسات والأنظمة والمعايير الموحدة في مجال اختصاصها، وإنشاء منصة رقمية بلغات مختلفة وجامعة للأرشيفات الوطنية.


يشار إلى أن هذا المنتدى يعتبر أكبر تجمع لمؤسسات الأرشيفات والمكتبات الوطنية، وتبلورت فكرته بمبادرة من الأرشيف الوطني السعودي والأرشيف الأندونيسي، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي.

 

 




 

 


 

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