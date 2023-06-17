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السبت، 17-06-2023 10:18 ص

عمان تستضيف جولة جديدة من المحادثات اليمنية

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الوكيل الإخباري - تستضيف العاصمة الأردنية عمان، جولة من المحادثات اليمنية بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثية بشأن ملف الأسرى والمعتقلين برعاية من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مصدر حكومي يمني قوله إن "جولة مشاورات جديدة بدأت أعمالها أمس الجمعة في عمان بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين"، مؤكدا أن "المشاورات تعقد برعاية من الأمم المتحدة وستبحث الكشف عن مصير جميع الأسرى والمعتقلين من الجانبين".

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وأشار المصدر إلى أن "الوفد الحكومي يضم 5 ممثلين ومثلهم من الحوثيين".

وكان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى العميد يحيى محمد كزمان، قال عبر "تويتر" إن "جولة المشاورات التي تنعقد بتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وستركز على الكشف عن مصير كل المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وكذلك من تبقىٰ من المعتقلين والمخفيين قسريا لدى مليشيات الحوثي".

بدوره، قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض عبد القادر المرتضى، إن "هذه الجولة الجديدة من المفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردن عمان برعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى إيجاد حلول للعوائق والأشكاليات التي حالت دون تنفيذ بقية الاتفاق السابق".

وكانت الأمم المتحدة رعت جولة مفاوضات يمنية في مارس الماضي في سويسرا، وتم بموجبها إتمام عملية تبادل في أبريل الماضي شمل الإفراج عن أكثر من 800 أسير ومعتقل بين الحوثيين والحكومة اليمنية.

 

RT

 




 

 


 

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