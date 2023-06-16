اختتام فعاليات برنامج حزم اليافعين في مركز شابات الرمثا

الوكيل الإخباري - اختتمت في مركز شابات الرمثا اليوم الجمعة، فعاليات البرنامج التدريبي "حزم اليافعين" والذي تنفذه وزارة الشباب بالتعاون مع اليونيسف وهيئة أجيال السلام.

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ويهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة 30 مشاركة ضمن الفئة العمرية 12 - 30 عاماً، إلى تنمية مهارات وقدرات اليافعات وتعزيز مهارات القيادة لديهن واتخاذ القرار وتنمية الثقة بالنفس.



وتحدثت المدربة روان الزعبي عن مجموعة من المهارات الحياتية ومهارة الاتصال والتواصل وإدارة الذات وحل المشكلات ومهارة التعاون والعمل المشترك واتخاذ القرار لزيادة قدرة الأفراد على التكيّف مع مختلف الظروف والمواقف وتوفير فرص أكبر للنجاح في مختلف المجالات.



ونفذت المشاركات وفي ختام البرنامج مبادرة "بسواعدنا مركزنا أجمل" بالتعاون مع بلدية الرمثا الكبرى والمهندسة الزراعية ندى غرايبة وتم زراعة مجموعة من أشتال الزينة في المركز باستغلال المساحات المتوفرة.



وقدم مساعد رئيس قسم سير الرمثا الرائد أحمد فريحات والملازم أول عبدالرحمن الشياب والملازم أول حمزة ذيابات من قسم الشرطة المجتمعية عرضاً عن السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرق بإعتبارها تهدد أمن وسلامة المجتمع الأردني نتيجة لما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية.