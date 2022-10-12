الملكة تلتقي العاملين في تطبيق “ميكسي” لتشبيك الحرفيات

الوكيل الاخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في بوليفارد العبدلي القائمين على تطبيق “ميكسي”، والذي يعمل على التشبيك بين السيدات الحرفيات في مجال التطريز والخياطة مع المصممين والمسوقين والزبائن في الأردن وخارجها.



وخلال لقاء مع فريق العمل، استمعت جلالتها من مؤسس تطبيق ميكسي سعيد عمر إلى شرح عن فكرة التطبيق الذي انطلق عام 2021، واستطاع توفير فرص عمل لـ 45 سيدة حصلن على شهادات من أكاديمية بيت الخيط – الاسم التجاري لشركة “ستات بيوت” التي تأسّست عام 2010 لمساعدة الحرفيات خارج العاصمة عمان على رفع مستوى دخلهن ومهارتهن .

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