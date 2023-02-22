الملكة رانيا تلتقي سيدات في غور الصافي وتطلع على مشاريعهن الإنتاجية

الوكيل الاخباري - اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم على جهود وقصص نجاح لسيدات مستفيدات من جمعية سيدات غور الصافي للتنمية الاجتماعية، وتفقدت مشروعين منزلين استفادا من قروض دوارة تقدمها الجمعية.



جاء ذلك خلال زيارة لجلالتها لغور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك.



والتقت جلالتها في جمعية سيدات غور الصافي للتنمية الاجتماعية بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، واستمعت إلى شرح قدمته رئيسة الجمعية نايفة النواصرة حول عمل الجمعية ومنتجاتها من الحرف والمشغولات اليدوية ومشاريعها وبالأخص مشروع صافي كرافتس.

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