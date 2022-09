الملك: الأردن ينعى وفاة زعيمة بارزة برحيل إليزابيث الثانية

الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن الأردن ينعى وفاة زعيمة بارزة برحيل الملكة إليزابيث الثانية.



واضاف جلالته عبر "تويتر" مساء الخميس، أن الملكة إليزابيث الثانية كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود.



وبيّن أن الملكة إليزابيث الثانية كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة.



وأكد جلالته:" اننا نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

Jordan mourns the passing of an iconic leader. Her Majesty Queen Elizabeth II was a beacon of wisdom and principled leadership for seven decades. She was a partner for Jordan and a dear family friend. We stand with the people and leadership of the UK at this difficult time