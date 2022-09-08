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الخميس، 08-09-2022 09:27 م

الملك: الأردن ينعى وفاة زعيمة بارزة برحيل إليزابيث الثانية

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الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبد الله الثاني إن الأردن ينعى وفاة زعيمة بارزة برحيل الملكة إليزابيث الثانية. 

واضاف جلالته عبر "تويتر" مساء الخميس، أن الملكة إليزابيث الثانية كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود.

وبيّن أن الملكة إليزابيث الثانية كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة.

وأكد جلالته:" اننا نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب".

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