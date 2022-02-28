الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 04:43 م

الشوبكي: الجيش قرة عين مليكه ومصدر اعتزاز وفخر الأردنيين جميعاً

236278


الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، إن الجيش العربي سطّر أسمى معاني التضحية والبطولة في ميادين العز والشرف دفاعاً عن حمى الوطن والعروبة، ورسم أبهى صور العمل الإنساني النبيل في سائر أنحاء المعمورة.

اضافة اعلان

وأضاف الشوبكي، في بيان صدر عن المؤسسة الاثنين، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي المصطفوي، أن الأردنيين يستذكرون في هذه المناسبة تاريخاً ناصعاً، وإنجازات عظيمة في مسيرة الأردن العزيز خطها بأحرف من ذهب ملوك آل هاشم الأخيار، ليبقى وطننا عريناً عربياً وموطناً للحرية والكرامة والعزة، حاملاً آمال أمته العربية وتطلعاتها، ويرسخ مبادئ رسالة النهضة العربية الكبرى، التي يحمل رايتها بعزم وإخلاص جلالة الملك عبدالله الثاني.


وقال الشوبكي إنه كان لهذا القرار التاريخي والسيادي الشجاع الذي أصدره الملك الباني المغفور له بإذن الله الملك الحسين- طيب الله ثراه- فاتحة خير لأمة العرب فقد خلص الأردن من التبعية الخارجية، بإنهاء خدمات الفريق كلوب من رئاسة أركان الجيش العربي الأردني، وإسناد هذا المنصب إلى قادة أردنيين جبلوا بهذا الثرى العربي الطيب.


وأكد الشوبكي أن الجيش العربي المصطفوي أثبت على الدوام أنه لكل العرب، حيث كان له دوره المشهود في الذود عن حمى الوطن والدفاع عن شرف الأمة العربية، بالإضافة إلى دوره الإنساني النبيل في المواقع والميادين كافة.


ولفت الشوبكي إلى أن الجيش هو قرة عين مليكه، ومصدر اعتزاز وفخر الأردنيين جميعاً، وموضع كبريائهم وعزمهم الوطني والقومي، وأثبت عبر رحلة العمر الطويلة كل معاني الرجولة والشهامة والتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن والأمة، وعلى نفس الطريق سار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي في البناء والأعمار والنهوض بهذا الجيش الباسل ودعمه بكل ما يحتاج من تجهيز وتدريب وتسليح ليبقى قويا في وجه التحديات بحكمة قيادته ومتانة وقدسية وحدته الوطنية.


وتابع الشوبكي "ستبقى هذه المناسبة الوطنية خالدة في وجداننا، فرصة نعبّر بها عن الوفاء للجيش العربي الأردني وشهدائه ورجاله الذين دافعوا عن الأردن وفلسطين وكل أرض عربية داهمها الخطر"، مؤكدا أن التعريب سيبقى "صفحة مضيئة في سجل وتاريخ الجيش العربي باعتباره حدثاً غَير صورة الواقع المرير لكل وجوه الظلم والقهر والاستبداد".


وأضاف "ونحن نتفيأ ظلال هذه الذكرى العطرة فإننا نبتهل إلى المولى عز وجل أن يشمل بمنه وكرمه صاحب القرار الشجاع والخطوة الجريئة، التي كان لها كبير الأثر في بناء ونهوض الجيش العربي الأردني، جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال بواسع رحمته ورضوانه".


وبين الشوبكي أن هذا اليوم سيبقى مشرقاً يطالعنا بكل عام حاملاً في طياته نفحات من الوفاء لقيادتنا الهاشمية، نجدد من خلاله البيعة والعهد لمواصلة العطاء والبناء للنهوض بالأردن، ليبقى الوطن قويا وحصنا منيعاً في وجه التحديات كافة.


وختم الشوبكي بالترحم على المغفور له جلالة الملك الحسين صانع مجد الأمة، وباني نهضتها الحديثة، وأن يحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ويسدد على طريق الخير والفلاح والسؤدد خطاه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

5

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

2202227201219254153142

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

حدود

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

b50e78d1-ff50-4034-9818-686689f5deae

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

2202228122520464730838

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

أخبار متعلقة
Screenshot_2

المفتش العام للقوات المسلحة يرعى احتفال تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية

FLpi0nKXEAIbI5a

الملك: مع رفاق السلاح مجدداً في كتيبة المدرّعات - صور

6377913675978161888

توجيه جديد من رئيس هيئة الأركان المشتركة

6164250c423604267c30566f

الخصاونة يهنئ بالعيد الستين لميلاد الملك

Z5tpe41G9Nq50eDeQSxDciQ5WOprKfwdN5JK6ZFA

الخصاونة ينقل رسالة من الملك لولي عهد أبو ظبي - تفاصيل

13b1e5d288d4bada4c9eff0fd28126f6

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزواهرة والدهامشة وعايش والطراونة والعواملة