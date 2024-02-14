الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 14-02-2024 05:11 م

بيان صادر عن رئاسة الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - يبدأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة زيارة رسمية إلى اليابان غداً الخميس، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة، التي يرافقه خلالها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، عدداً من المسؤولين اليابانيين لبحث  آفاق توسيع  التعاون والشراكة بين الأردن واليابان سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وتهدف زيارة الخصاونة إلى اليابان أيضاً إلى إجراء مباحثات سياسية بشان القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة، سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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