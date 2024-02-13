الملك يلتقي هاريس .. ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار

الوكيل الاخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، اليوم الثلاثاء، مع نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التطورات الخطيرة في غزة.



وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينهي دوامة العنف في المنطقة.



وشدد جلالته على ضرورة حماية المدنيين العزل، ومنع أية خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية أو قطاع غزة، محذرا من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث أجبر ما يقارب مليون ونصف المليون من سكان غزة على النزوح.

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