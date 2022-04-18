الملك لعاهل البحرين: اتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للاطمئنان على صحة جلالته.



وهنأ آل خليفة، جلالته بنجاح العملية الجراحية التي اجراها وتكللت بفضل من الله بالتوفيق والنجاح، سائلاً المولى تعالى أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية ليواصل قيادة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة الأردنية بقيادته الحكيمة.



فيما طمأن جلالته، عاهل البحرين، أنه يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية ولله الحمد، معرباً عن شكره وتقديره لطيب المشاعر الأخوية والدعوات الصادقة التي عبّر عنها، والمجسدة لعمق أواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

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