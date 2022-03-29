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الثلاثاء، 29-03-2022 06:06 م

اللجنة الأردنية السعودية تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات

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الوكيل الاخباري - بحثت اللجنة الأردنية السعودية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في عمان اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية وتوصلت الى عدد من الاتفاقات .

وأكد الشمالي، خلال اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة، مساعي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تشكل أساساً صلباً لمزيد من النهوض بمستوى هذه العلاقات لتبقى نموذجاً لتعاون مثمر عِمادُه التفاهم والاحترام وتحقيق مصالح البلدين المشتركة التي ترسخت بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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