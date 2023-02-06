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الإثنين، 06-02-2023 09:11 م

الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 24 ليوم الوفاء والبيعة

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الوكيل الاخباري -  تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، بالذكرى الرابعة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.

وتصادف غدا الثلاثاء، السابع من شباط، ذكرى وفاة المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، وتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

واستذكر مرسلو البرقيات مسيرة المغفور له جلالة الملك الحسين في بناء الأردن الحديث، والذي استطاع عبر 47 عاما من حكمه المضي بالوطن نحو التقدم والازدهار.

وثمنوا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الارتقاء بالوطن الذي يسجل الإنجاز تلو الإنجاز عاما بعد عام، فضلا عن مساعيه لتعزيز مكانة الأردن عربيا وإقليميا ودوليا.

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