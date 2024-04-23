الملك وأمير الكويت يؤكدان اعتزازهما بمستوى العلاقات بين البلدين

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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وشدّد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، عقدت في قصر بسمان الزاهر، الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.



وعبّر جلالته عن ترحيبه بزيارة سمو الشيخ مشعل الأولى للأردن بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.



من جانبه، هنأ سمو الشيخ مشعل، جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه سلطاته الدستورية، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



وتناولت المباحثات المستجدات الراهنة؛ إذ حذر جلالة الملك من خطورة التصعيد الأخير، والذي قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار.

وجدّد جلالته التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتوحيد الجهود العربية للتصدي للوضع الإنساني الكارثي في القطاع.



وأكد جلالة الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الأشقاء الفلسطينيين، على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وثمّن جلالته المواقف الحكيمة للكويت، تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.



ومنح جلالة الملك، سمو الشيخ مشعل الصباح، قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لسموّه إلى الأردن.



وتعدّ القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.