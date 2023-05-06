الملك : نتطلع لتعزيز الشراكة مع بريطانيا



الوكيل الاخباري - قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين أننا نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة التي امتدت لقرن من الزمان مع بريطانيا.



وكتب الملك تغريدة على حسابه في "تويتر" عقب المشاركة في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث :"حقا حفل رائع بمناسبة تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.



أحر تهانينا وتمنياتنا لعهد مجيد ومزدهر. نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة التي امتدت لقرن من الزمان" .

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