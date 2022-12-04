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الملك والرئيس الجزائري يشهدان توقيع اتفاق و3 مذكرات تفاهم بين البلدين

الأحد، 04-12-2022 05:31 م

الملك والرئيس الجزائري يشهدان توقيع اتفاق و3 مذكرات تفاهم بين البلدين

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الوكيل الاخباري - شهد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عقب إجرائهما مباحثات في الجزائر الأحد، توقيع اتفاق وثلاث مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون بين البلدين.

وتضمن التعاون بين البلدين، اتفاقا حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الأردني والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري.

كما تضمنت برنامج تعاون مشتركا بين وكالة الأنباء الأردنية "بترا" ووكالة الأنباء الجزائرية "واج" ومذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري.

ووقعها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، وعن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ووزير النقل كمال بلجود.

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