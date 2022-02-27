الملك والسيسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الوكيل الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون بينهما، والمستجدات الإقليمية والدولية.

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جلالة الملك عبدالله الثاني يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية #مصر العربية، العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون بينهما، والمستجدات الإقليمية والدولية #الأردن 🇯🇴🇪🇬 February 27, 2022

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