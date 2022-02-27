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الأحد، 27-02-2022 02:33 م

الملك والسيسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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الوكيل الإخباري - بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون بينهما، والمستجدات الإقليمية والدولية.

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