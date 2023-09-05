الملك والملكة يكرمان أوائل التوجيهي - صور

الوكيل الاخباري - كرم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، في قصر الحسينية أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.



وهنأ جلالتاهما الطلبة على تفوقهم، وتبادلا الحديث معهم حول خططهم لمواصلة تعليمهم والتخصصات الأكاديمية والتقنية التي سيختارونها.



وأشاد جلالته بمثابرة الطلبة وتميزهم، لافتا إلى ضرورة اختيار التخصص المناسب الذي يلبي طموحاتهم ويراعي في الوقت ذاته متطلبات سوق العمل.



وعبر الطلبة عن اعتزازهم بلقاء جلالتيهما، مشيرين إلى أن حرصهما على هذا التواصل يمنحهم دفعة معنوية لمواصلة المثابرة في مسيرتهم العلمية والعملية.

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