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كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 03:16 م

الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

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الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني لقاء، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة.

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وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة القاهرة للسلام، أن على المجتمع الدولي أن يدين استهداف البنى التحتية للمدنيين في غزة، والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء، والمياه، والكهرباء، والوقود.


وجدد جلالته المطالبة بالوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع.


كما حذر جلالة الملك من أية خطوات للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم.

 




 

 


 

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