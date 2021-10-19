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الثلاثاء، 19-10-2021 01:02 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

الملك


الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تصادف الثلاثاء، من قادة دول شقيقة.

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وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التمنيات بأن يعيد الله، عز وجل، هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


كما تلقى جلالته، بهذه المناسبة، برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.


 




 

 


 

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