الملك يؤكد على أهمية القطاع السياحي ويوجه بضرورة العمل بشكل تكاملي في الجنوب

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أهمية تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وادي رم، والتي خلُصت إليها أعمال لجنة فنية جرى تشكيلها في تشرين الأول الماضي برئاسة وزير السياحة والآثار.



وثمّن جلالة الملك جهود اللجنة المكونة من ممثلين عن جهات حكومية وقطاع خاص، وتوصياتها التي أقرتها بعد التشاور مع المجتمع المحلي ودرست فيها التحديات التي تواجه أبناء المنطقة في المجالين السياحي والخدمي.



ولفت جلالته خلال لقائه في مركز زوار وادي رم مع المعنيين باللجنة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة صياغة آلية لمتابعة الخطة ووضع تقارير دورية للإنجاز وسير العمل.



وأشار جلالة الملك إلى أن وادي رم يعد وجهة سياحية فريدة لا بد من الاهتمام به بشكل أكبر، والاستفادة منه لتقديم منتج سياحي متكامل ومميز.



واعتبر جلالته أن توصيات اللجنة الفنية لمنطقة وادي رم خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل التخطيط وتوحيد المرجعية، بهدف النهوض بالخدمات والأنشطة فيه بما يليق بهذا الموقع السياحي المهم.



وشدد جلالة الملك على أهمية القطاع السياحي وضرورة العمل بشكل تكاملي بخاصة في المثلث الذهبي (العقبة ووادي رم والبترا) وفي الجنوب بشكل عام، حتى يكون الاستعداد قويا للموسم السياحي المقبل.



وأشار جلالته إلى أهمية أن يشعر أبناء المجتمع المحلي بالانعكاس الإيجابي للخطط التطويرية، حاثا على إشراكهم في الخطط والتنمية والاستمرار في التواصل معهم والاستفادة من أفكارهم.

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