الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 10:35 م

أمير الكويت وولي عهده يعزيان جلالة الملك عبدالله الثاني

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الوكيل الاخباري - بعث أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تعزية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق، وفق صحيفة الرأي الكويتية.

سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، برقية تعزية إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق، راجياً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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