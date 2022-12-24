الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

مندوبا عن الملك...كريشان يحضر قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد بكنيسة المهد

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية

الرصيفة : لجنة السلامة تنفذ جولة تفتيشية على الملاحم والمطاعم

الأمانة : إعلان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الأمن العام ينفذ خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد - صور

حزن يضرب مواقع التواصل الاردنية عقب وفاة الدكتور قيس العويسات

تطورات قرار حبس المدين في الأردن

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الطيبة

حملة للتبرع بالدم بجامعة عجلون

السبت، 24-12-2022 11:48 م

مندوبا عن الملك...كريشان يحضر قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد بكنيسة المهد

5


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حضر نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، مساء اليوم السبت، قداس منتصف الليل، بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية في فلسطين التي تسير حسب التقويم الغربي.

كما حضر كريشان مأدبة العشاء الميلادي التي نظمتها حراسة الأراضي المقدسة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في كنيسة المهد، بحضور فعاليات رسمية وشعبية ودينية مسيحية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها من الحالة الجوية

1220225234032719963237

الرصيفة : لجنة السلامة تنفذ جولة تفتيشية على الملاحم والمطاعم

11202213112345920143415

الأمانة : إعلان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

0

الأمن العام ينفذ خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد - صور

fff

حزن يضرب مواقع التواصل الاردنية عقب وفاة الدكتور قيس العويسات

12202221192449290938242

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الطيبة

أخبار متعلقة
wwww

الملك في الطفيلة لتقديم واجب العزاء بالشهيد الشقارين

9b137e4d-thumbs_b_c_93dd6bcb78b174385b67342c486fbb83

الملك يلتقي وزير الخارجية الإيراني

الملك

الملك يلتقي وزير الخارجية البحريني

image (1)

الملك في مؤتمر بغداد: ندرك أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا

wwwww

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

22

الملك يبارك إنشاء وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى