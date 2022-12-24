مندوبا عن الملك...كريشان يحضر قداس منتصف الليل لعيد الميلاد المجيد بكنيسة المهد

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حضر نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، مساء اليوم السبت، قداس منتصف الليل، بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية في فلسطين التي تسير حسب التقويم الغربي.



كما حضر كريشان مأدبة العشاء الميلادي التي نظمتها حراسة الأراضي المقدسة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في كنيسة المهد، بحضور فعاليات رسمية وشعبية ودينية مسيحية.

اضافة اعلان