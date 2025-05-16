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أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا عندما يكونان جاهزين لذلك

أردوغان وزلينسكي
أردوغان وزيلينسكي
 
الجمعة، 16-05-2025 12:54 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته باستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لإجراء مفاوضات في حال كانا مستعدين لذلك.

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وأصدرت الرئاسة التركية بيانا حول اللقاء بين الرئيس أردوغان وفلاديمير زيلينسكي في أنقرة. جاء فيه "بحث الزعيمان قضايا ثنائية وإقليمية وخاصة الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد أردوغان خلال اللقاء أن "مسار الحرب بين موسكو وكييف يتطلب في الوقت الحالي التوصل إلى حل عبر مفاوضات مباشرة والاتفاق على الحد الأدنى للقواسم المشتركة لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح".

وأضاف أن هناك فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها لبدء المفاوضات، مؤكدا دعمه القوي للمحادثات على المستوى الفني والمستوى القيادي.

 
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