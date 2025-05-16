أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا عندما يكونان جاهزين لذلك

وأكد أردوغان خلال اللقاء أن "مسار الحرب بين موسكو وكييف يتطلب في الوقت الحالي التوصل إلى حل عبر مفاوضات مباشرة والاتفاق على الحد الأدنى للقواسم المشتركة لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح".
وأضاف أن هناك فرصة تاريخية ينبغي اغتنامها لبدء المفاوضات، مؤكدا دعمه القوي للمحادثات على المستوى الفني والمستوى القيادي.
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