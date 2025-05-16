أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا عندما يكونان جاهزين لذلك

الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن سعادته باستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لإجراء مفاوضات في حال كانا مستعدين لذلك.

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